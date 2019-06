Ue: Salvini, Giorgetti commissario? Mi piacerebbe come rappresentante dell'Italia

- Matteo Salvini, intervistato da Paolo Del Debbio alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, ha lanciato l'ipotesi del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, come prossimo commissario europeo indicato dall'Italia. "Il governo italiano ha il diritto di nominare un commissario europeo, noi abbiamo chiesto che si occupi di industria, agricoltura, quindi di lavoro. La Lega ha preso più voti del Movimento 5 Stelle, quindi tocca alla Lega indicarlo: Giancarlo Giorgetti è uno dei nomi che a me piacerebbe per rappresentare non la Lega, ma l'Italia. Vorrei mandare in Europa uno che si ricorda di essere italiano per cinque anni", ha detto Salvini. (Rem)