Decreto crescita: Raggi, approvazione è buona notizia per romani e italiani, ha vinto buon senso

- "Una buona notizia per i romani e per gli italiani. L’approvazione definitiva del Dl Crescita dà finalmente il via libera alla norma che taglia gli interessi da pagare alle banche, sul debito storico di oltre 12 miliardi di euro accumulato dalle precedenti amministrazioni che hanno governato Roma".Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Era la soluzione più giusta per far risparmiare i romani e gli italiani che stanno ripagando quel debito provocato dalle gestioni folli del passato. Era una soluzione che avevamo chiesto mesi fa ma che, per pure ragioni di campagna elettorale, è divenuta inutile terreno di scontro. Per fortuna - aggiunge - ha vinto il buon senso. Smettiamo di regalare soldi alle banche e si mettono in sicurezza i conti di Roma. Nel frattempo abbiamo stanziato in bilancio oltre 1,8 miliardi di euro per investimenti prossimi tre anni: risorse per opere pubbliche, infrastrutture, strade. È l’ulteriore passo di un percorso. Ora possiamo cominciare a ragionare su risorse e poteri speciali che spettano alla Capitale". (Rer)