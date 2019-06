Roma: assemblea capitolina vota proroghe concessioni scadute a impianti sportivi

- Primo passaggio per prorogare le concessioni, ormai scadute, di alcuni impianti sportivi comunali. La maggioranza M5s in aula Giulio Cesare ha approvato una mozione a prima firma del presidente della commissione capitolina Sport Angelo Diario per chiedere alla Giunta di attivare le "iniziative necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi offerti dai concessionari di impianti sportivi con concessione scaduta". Molto critiche le opposizioni. "Per voi - ha attaccato la consigliera del gruppo 'Roma torna Roma', Svetlana Celli - erano il male, ma ora andate avanti solo a proroghe". Simile la critica della consigliera dem Valeria Baglio. Secondo Diario però quella proposta dai penstastellati sarebbe "una proroga tecnica, differente dalle proroghe a tempo indeterminato e infinite che avvenivano in passato e a cui abbiamo posto fine con l'approvazione del Regolamento degli impianti sportivi comunali". La mozione riguarderà due bandi, uno è quello dell'impianto della Lazio Nuoto di Garbatella. Ma come confermato dal presidente Diario: "Il dipartimento si è impegnato a far partire altri cinque bandi nelle prossime due settimane e l'indirizzo sarà esteso anche a quelle strutture". (Xcol4)