Sanità: Sisac e sindacati firmano accordo per specialistica ambulatoriale

- "Voglio esprimere soddisfazione per l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali, i Veterinari e le altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi)" ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Luca Coletto, aggiungendo che "Al termine di una contrattazione serrata ma proficua la Sisac e le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di potersi incontrare e mediare le posizioni reciproche per fornire un valido strumento di regolamentazione del rapporto di lavoro utile, tanto alla categoria quanto alle Amministrazioni che impiegano tale personale". L'intesa raggiunta tra le parti consentirà di adeguare il trattamento economico dei medici e dei professionisti, erogando a regime circa 40 milioni di euro annui. "Questo Acn, che riguarda circa 18mila medici e professionisti della sanità che forniscono assistenza per 22 milioni di ore annue, è un buon viatico per concludere le trattative di tutti i settori e aree negoziali ancora in attesa", ha concluso Coletto. Novità importanti riguarderanno gli accessi agli incarichi per snellire le procedure di ingresso e favorire il ricambio generazionale, l'integrazione dell'assistenza specialistica con le forme organizzative degli altri medici convenzionati, l'istituzione di modalità di incentivazione dell'attività piena in favore del Ssn, la perequazione dei trattamenti economici. (Ren)