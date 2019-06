Trasporti: Bussolati e Piloni (Pd) su Trenord, Regione non può scappare dalle sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Bussolati e Matteo Piloni replicano in una nota alle dichiarazioni dell'assessore Terzi intervenuta nel pomeriggio in merito alle reazioni provocate dalle cancellazioni annunciate da Trenord per la giornata di oggi in tutta la regione: "Sarebbe anche ora di finirla con lo scaricabarile e con la presa in giro dei pendolari, la Regione Lombardia si deve assumere le sue responsabilità e richiamare una volta per tutte Trenord a un piano di programmazione come si deve. Al momento, invece, ci ritroviamo solo con un piano emergenziale fallimentare e una governance in stallo, mentre tutte le altre regioni hanno già ottenuto e stanno ottenendo treni nuovi e con l'aria condizionata". "I responsabili veri si chiamano - conclude la nota - Formigoni, Cattaneo, Sorte, Maroni, Fontana e Terzi. La Terzi deve guardare in faccia la realtà e chiedere conto ai suoi predecessori e al suo partito, la Lega, che governa la regione da più di vent'anni e che ha la responsabilità del disastro che è sotto gli occhi di tutti". (com)