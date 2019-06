Puglia: Borraccino su Bosch, ok da Regione a cofinanziare Piano investimenti ma senza esuberi

- "Ho partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Puglia, al Tavolo convocato a Roma, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per affrontare la questione legata alla fase particolarmente complessa e delicata che sta attraversando lo stabilimento di Bari della Bosch dove sono impiegati 1840 lavoratori per lo più addetti alla produzione di motori diesel. All'incontro ha partecipato anche la dott.ssa Elisabetta Biancolillo, dirigente della Sezione ‘Aree di crisi industriale’ dell'Assessorato allo Sviluppo Economico che ho l'onore di guidare. Nel merito, i vertici del Gruppo Bosch intervenuti alla riunione hanno evidenziato come la società stia progressivamente riconvertendo tutta la sua attività produttiva in ragione della costante riduzione di fatturato (registrato negli ultimi anni) dovuta alla significativa contrazione che ha subito il mercato del diesel, sia in Italia che in Europa”. Così in una nota l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino. “Stando alle stime prospettate, tale tendenza proseguirà nei prossimi anni sino a far registrare, nel 2030, una perdita pari addirittura al 90% circa della quota di mercato ‘diesel’ in Europa, con inevitabile contrazione dei livelli occupazionali – ha spiegato - Per questo il Gruppo Bosch è impegnato in una delicata e radicale fase di riconversione della sua produzione, da un lato, verso la mobilità elettrica e, dall'altro, verso settori diversi rispetto all'automotive. Per far questo sarà necessario un percorso di riconversione che dovrà interessare anche il personale, attraverso una capillare e mirata attività di formazione”. (segue) (Ren)