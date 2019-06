Puglia: Borraccino su Bosch, ok da Regione a cofinanziare Piano investimenti ma senza esuberi (2)

- “Il Piano di investimento prospettato dai vertici della Bosch intervenuti all'incontro, relativo all'impianto di Bari/Modugno, ammonta, complessivamente, a circa 40 milioni di euro con la previsione di 620 esuberi entro il 2020 – ha specificato l’assessore - Per quanto riguarda la Regione Puglia, ho evidenziato come questa prospettiva sia del tutto inaccettabile e ci batteremo in ogni sede affinché non si concretizzi una così significativa riduzione dei livelli occupazionali. Sussiste certamente la volontà del governo regionale di sottoscrivere un apposito accordo di programma che consenta a Bosch di realizzare il suo Piano di Investimenti, garantendo anche un cofinanziamento regionale nella misura massima che le limitate risorse disponibili renderanno possibile, così come abbiamo evidenziato la nostra disponibilità a finanziare l'attività formativa con le risorse regionali messe a disposizione con il bando "Avviso 4/2016", ma presupposto indispensabile e inderogabile perché questo possa avvenire è che non ci sia alcun esubero, con l'unica possibile eccezione di un accordo con i sindacati, sottoscritto tra le parti dinnanzi al Governo, che possa prevedere incentivi all'esodo volontario. Ma 620 esuberi non possono essere accettati”. (segue) (Ren)