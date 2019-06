Puglia: Borraccino su Bosch, ok da Regione a cofinanziare Piano investimenti ma senza esuberi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sotto altro profilo abbiamo chiesto che Bosch investa con coraggio nella riconversione dello stabilimento di Bari/Modugno – ha evidenziato Borraccino -, in un'ottica di nuova politica industriale più aderente alle nuove richieste del mercato che vede progressivamente il diesel perdere sempre più peso, nella convinzione che operando con determinazione in questa direzione, si possano preservare tutti i posti di lavoro”. “Auspichiamo ora un riscontro positivo da parte dell'azienda alle nostre richieste, ma ribadiamo la nostra ferma volontà di tutelare la dignità del lavoro e dei lavoratori della Bosch, garantendo il nostro massimo impegno per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali", ha concluso l’assessore. (Ren)