Minori: Rampelli (Fd'I), a Parlamento compito sanare falla legislativa su affido

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, afferma in una nota che "l'atroce scandalo 'Angeli e Demoni' sta nuovamente scuotendo le nostre coscienze costringendoci a particolari di orrori che a fatica riusciamo a leggere. Se anche l'1 per cento di quello che emerge fosse vero, ci troveremmo di fronte a uno scandalo di proporzioni gigantesche. Che ci fosse una necessità di riformare il servizio di affido dei minori era diventato ormai di solare evidenza. Ma che fossimo arrivati a tale abisso di ignominia", continua il parlamentare, "nessuno poteva immaginarlo. Se non i genitori di questi bambini, depositari di verità e di umiliazioni che ora meritano un'ammissione di responsabilità per non essere intervenuti prima e la nostra massima concentrazione. Tutti dobbiamo prestare ascolto ai racconti", conclude Rampelli, "mentre al Parlamento spetta ora il compito di sanare le falle legislative che hanno favorito questi episodi raccapriccianti". (Com)