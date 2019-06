Mercatone Uno: Costi, bene cassa integrazione ma includere lavoratori di San Giorgio di Piano (Bo)

- “Un passo avanti è stato fatto. Bene gli ammortizzatori, ora però occorre velocizzare i pagamenti e trovare una soluzione per i lavoratori della logistica della struttura di San Giorgio di Piano (Bo) che, a oggi, sono esclusi dalla Cassa integrazione. Così come è urgente che sia pagato quanto prima dall’Inps il Tfr, poiché i lavoratori non hanno ancora ricevuto nulla”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Palma Costi, commentando l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro del provvedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori di Mercatone Uno (più di 400 in Emilia-Romagna dei 1.800 in Italia), dopo il fallimento della Shernon holding srl e la nomina di nuovi commissari governativi, cui è stata riaffidata l'amministrazione straordinaria dell'azienda. Nel frattempo, è arrivato anche il fallimento della Shernon logistics, che coinvolge sostanzialmente gli addetti dei magazzini della logistica del Gruppo collocati nel comune della pianura bolognese di San Giorgio di Piano. Lavoratori quest’ultimi non compresi nel provvedimento del Ministero, che ha autorizzato l'Inps a provvedere al pagamento diretto dell’ammortizzatore. (segue) (Ren)