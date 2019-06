Mercatone Uno: Costi, bene cassa integrazione ma includere lavoratori di San Giorgio di Piano (Bo) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, dopo la richiesta della Regione all’Associazione bancari Abi, i principali istituti bancari del territorio emiliano-romagnolo si sono impegnati a sospendere i mutui ai lavoratori del Mercatone Uno. “Ci attendiamo ora dai commissari – ha aggiunto l’assessore Costi - la rapida definizione di una procedura per la riapertura dei punti vendita, condizione necessaria per trovare un nuovo acquirente per il Gruppo. È l’unica soluzione affinché possa configurarsi un futuro per i siti e per l’occupazione dei lavoratori. Inoltre sollecitiamo il Governo a confrontarsi con le associazioni dei consumatori, perché venga definita una strategia condivisa a livello nazionale a tutela dei clienti”. “Come sempre la Regione e i Comuni, in accordo con le organizzazioni sindacali, stanno facendo quanto loro compete, però resta indispensabile che il Governo acceleri gli interventi che sono nella propria responsabilità per una risoluzione della vicenda", ha concluso Costi. (Ren)