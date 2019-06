Roma: Fd'I, sulle metro maggioranza M5s senza vergogna boccia atto su controllo guasti scale mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza grillina senza provare alcuna vergogna ha bocciato la mozione di Fdi che chiedeva di mettere in campo azioni per affrontare il disastro dei guasti nelle scale mobili delle stazioni metro ed in particolare di attivare controlli rispetto alla manutenzione svolta da Atac ed una cabina di regia per affrontare la situazione disastrosa. Evidentemente non basta il fatto che Repubblica abbia aperto dopo 260 giorni e sia ancora con la scala mobile guasta e Barberini sia ancora chiusa. A questo punto è ancora più chiaro come la responsabilità politica della Raggi e della sua maggioranza sia fortissima su questa vicenda e come questa giunta debba assolutamente andare a casa". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri capitolini di Fd'I, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni e la consigliera Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)