Autonomia: Boccia (Pd), proposta Lega incostituzionale, ammazza il Sud

- Francesco Boccia, deputato ed economista del Partito democratico, afferma in una nota che "la proposta sull'Autonomia avanzata dalla Lega è chiaramente incostituzionale, dà zero garanzie sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da garantire a tutti i cittadini e rappresenta una vera e propria rapina dei principali fondi nazionali. Le classi dirigenti meridionali che assecondano questo disegno secessionista ne risponderanno davanti ai loro figli e alle loro coscienze. E i danni saranno diffusi ovunque, nord compreso. Aumentare il potere gestionale dei peggiori centri di corruzione su scala territoriale", continua il parlamentare dem, "farà solo aumentare la spesa. Noi tutti dobbiamo pretendere efficienza e gestione trasparente. Non c'è un Sud tutto sprecone così come non c'è un Nord tutto trasparente. Basta con la retorica del Sud sprecone e del Nord efficiente. Servono investimenti pubblici senza precedenti nel Mezzogiorno così come un aumento serio delle risorse su ricerca, scuola e ambiente da sud a nord. Il disegno della Lega regionalizza fondi nazionali che in questi anni sono stati essenziali a partire dall'edilizia scolastica, passando per la ricerca, la scuola, le casse integrazioni e lo stesso Fus per gli spettacoli. Tentare di smontare il paese", conclude Boccia, "riducendo l'intervento dello Stato e non assicurando lo stesso livello delle prestazioni su trasporti, servizi alla persona e ambiente è semplicemente vergognoso oltre che incostituzionale". (Com)