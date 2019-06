Rocca di Papa: Zingaretti, esempio sindaco da tramandare a generazioni future

- "Era una grandissima persona e un un grandissimo sindaco che fino al sacrificio estremo ha pensato alla sua comunità e agli altri. Una cosa che spesso si dice parlando ma che lui ha fatto, mettendo a rischi la propria vita". Questo il ricordo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, le cui esequie si sono tenute questo pomeriggio nella cittadina alla porte di Roma. Per il presidente Zingaretti, ora "tutti insieme dobbiamo adoperarci affinché il suo esempio continui ad essere raccontato e tramandato alle generazioni future. Studieremo come ma sicuramente insieme al Comune metteremo in campo un’iniziativa affinché il suo sacrificio non venga mai dimenticato". (xcol3)