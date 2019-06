Cinema America: Zingaretti, solidarietà da tutto il mondo per libertà pensiero

- "La solidarietà espressa ai ragazzi del Cinema America da personalità del cinema di tutto il mondo conferma l'enorme gravità di quanto è accaduto con le aggressioni, la forza di questi ragazzi e il ruolo straordinario che stanno avendo a sostegno della cultura e del cinema in Italia. Ci auguriamo che venga fatta presto piena luce su tutti i protagonisti delle aggressioni. Anche questo appello ci spinge a non distrarci e ad essere vigili a difesa della libertà di pensiero e di espressione". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. (Com)