Sicurezza: Salvini, commissione inchiesta su case famiglia

- "Abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle case famiglia: al di là del fatto incredibile di Reggio Emilia, ho tantissime segnalazioni, che sto valutando con il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, di abusi o veri e propri sequestri in nome del vantaggio economico". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margine di un evento sulla sicurezza organizzata a Milano dal quotidiano Libero. "Ci sono tante case famiglia che fanno bene il loro lavoro ma proprio per tutelare queste bisogna beccare quelle che sequestrano i minori" ha concluso Salvini. (Rem)