Ex Ilva: Labriola (FI), Di Maio sostituisce immunità Pd con tutele alternative M5s, vergogna rimane

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, scrive in una nota che "Di Maio bluffa sulla questione dell'immunità. Infatti nel corso della registrazione di 'Porta a Porta' afferma che Arcelor Mittal deve stare tranquillo perché ci saranno 'una serie di tutele alternative che consentiranno loro di andare avanti con lo stabilimento'. Scoperto l'arcano dello zuzzurellone Di Maio che per avere un po' di visibilità ha acceso il dibattito su Ilva creando questo ennesimo e patetico teatrino di cui l'Italia non ha proprio bisogno. Quindi", continua la parlamentare, "da una parte Di Maio cancellando l'immunità targata Pd, la sostituisce con le tutele alternative targate M5s e nel mezzo c'è Arcelor Mittal che non crede molto alle rassicurazioni di Di Maio. I cinque stalle, oramai le stelle sono cadute, confondono le idee per cercare di recuperare consensi e rifarsi una verginità su Ilva: la scelta di cancellare l'immunità è una strategia della comunicazione più che una concreta realtà. L'esecutivo", conclude Labriola, "invece di creare tensioni prospetti soluzioni concrete non favole per bambini". (Com)