Nord Macedonia: Greco (Consiglio d'Europa), necessaria maggiore trasparenza da governo

- La Macedonia del Nord dovrebbe aumentare il suo livello di trasparenza del governo e de-politicizzare la polizia. E’ quanto emerge dalla relazione sulla prevenzione della corruzione pubblicata oggi dal Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco), organo di controllo contro la corruzione del Consiglio d'Europa. Nella sua relazione, il Greco invita il governo di Skopje ad aumentarne la trasparenza e lavorare per “de-politicizzare” le forze di polizia del paese, chiedendo il rispetto delle principali funzioni esecutive e delle forze dell'ordine nel paese balcanico. L’organo del Consiglio d’Europa ha espresso poi particolare preoccupazione per la mancanza di trasparenza nei confronti delle attività governative, auspicando maggiore regolamentazione e trasparenza in relazione a persone che svolgono funzioni apicali, inclusi consulenti e collaboratori esterni assunti a discrezione del governo centrale. (segue) (Mas)