Nord Macedonia: Greco (Consiglio d'Europa), necessaria maggiore trasparenza da governo (2)

- Il gruppo anti-corruzione del Consiglio d'Europa esorta quindi l’esecutivo macedone a consentire l'accesso pubblico alle informazioni relative a nomi e funzioni e assicurare trasparenza riguardo a contatti tra funzionari del governo con lobbisti o parti terze che cercano di influenzare il processo decisionale del paese. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, il Greco ha rilevato una forte necessità di depoliticizzare la polizia nel paese. In particolare, chiede una chiara demarcazione tra i poteri politici attraverso il ministero dell’Interno e la polizia per fornire a quest’ultima un grado sufficiente di indipendenza operativa. (Mas)