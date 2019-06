Sicurezza: Torino, multati 8 parcheggiatori abusivi e 5 lavavetri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto parcheggiatori abusivi (di nazionalità italiana, marocchina e rumena) sono stati multati e allontanati dalla zona dell Molinette e di fronte all’ospedale San Giovanni Bosco, a Torino. E' successo oggi, giovedì 27 giugno, nell'ambito di un controllo dei vigili urbani dei Comandi Santa Rita, Pozzo Strada, San Donato, Barriera di Milano e Lingotto, insieme a colleghi del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale. Per tre degli otto parcheggiatori è scattata la denuncia per ‘parcheggiatore abusivo recidivo’. Nel corso dell'intervento, sull’asse corso Regina Margherita e corso Bramante, sono stati inoltre sanzionati cinque lavavetri a cui sono state sequestrate le spazzole. Sempre oggi gli agenti del Comando Lingotto, in via Pier Fortunato Calvi, hanno soccorso una signora a cui era appena stata strappata una catenina d’oro. I vigili, dopo un inseguimento, hanno bloccato e arrestato il fuggitivo. Si tratta di una trentenne di nazionalità marocchina con precedenti per lesioni, rissa e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato nella casa circondariale Lorusso e Cutugno. La collana è stata restituita alla donna. (Rpi)