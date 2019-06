Rocca di Papa: folla di cittadini per funerale sindaco Crestini. Lungo applauso e palloncini in cielo salutano "sindaco eroe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande commozione questo pomeriggio a Rocca di Papa per le esequie del sindaco, Emanuele Crestini, scomparso pochi giorni fa. A celebrare la funzione è stata Sua Eminenza il Cardinal Tarcisio Bertone davanti a circa duemila persone fra compaesani del sindaco scomparso e autorità. Fra queste, in prima fila, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. Accanto a loro la vice sindaca del Comune laziale, Veronica Cimino, scampata anche lei all’esplosione della sede del Comune per una fuga di gas, e Veronica, la compagna con cui il sindaco si sarebbe dovuto sposare a settembre: “La politica non ti aveva cambiato, la tua scomparsa ci lascia affranti con un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti. Il tuo gesto rimarrà indelebile. Ciao amore mio”, le parole della donna nel ricordare il compagno. Nel parco ‘La Pompa’ di Rocca di Papa, accanto alla grande struttura allestita dalla Protezione Civile per il funerale, è comparso anche un grande striscione dei ‘Ragazzi di Mondo Migliore’, con scritto ‘Grazie sindaco’. Per ricordarlo anche un piccolo opuscolo a lui dedicato dal titolo ‘Un sindaco indimenticabile’. Nel corso della cerimonia il cardinale Bertone ha letto un messaggio del Pontefice Francesco, che “appresa la triste notizia della scomparsa del sindaco Crestini nell’estremo tentativo di mettere in salvo i dipendenti del Comune, esprime all’intera comunità cittadina, ai parenti e ai congiunti viva partecipazione e sentite condoglianze”. È stato poi lo stesso cardinale Bertone a ricordare Crestini come “uomo perbene, di limpida onestà, protagonista di molteplici episodi di altruismo. Aiutava tutti ed è stato l’ultimo a lasciare l’ufficio”, ha aggiunto il cardinale prima di ricordare l’altra vittima dell’esplosione, Vincenzo Eleuteri. Concetto ribadito anche dal vice sindaco Cimino: “Rocca di Papa ha conosciuto il valore di un uomo, un uomo vero. Dimostrava che cambiare il nostro paese in meglio è possibile. Era in prima fila nella nostra vita è diventato il nostro migliore amico. Quello che è successo è una tragedia corale: quella esplosione ci ha provato di due persone speciali”. Avvolto in una bandiera tricolore, al termine della cerimonia il feretro ha lasciato il parco scortato dalla corona di alloro della Presidenza della Repubblica e dai gonfaloni di decine di città del Lazio. A salutare questo ultimo viaggio del sindaco un lungo applauso della folla e decine di palloncini in cielo. (xcol3)