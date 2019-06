Basket: Fico, in bocca al lupo ragazze per Europei

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, scrive su Facebook che "partono oggi gli Europei di basket femminile in Serbia e Lettonia. Le nostre azzurre all’esordio sono in campo con la Turchia. Tutti a tifare Italia. In bocca al lupo ragazze".(Rin)