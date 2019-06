Nato: ministro Difesa macedone, Stati membri ratificheranno protocollo di adesione entro 3 mesi (5)

- Secondo quanto affermato dal segretario generale Stoltenberg, la leadership politica e la lungimiranza dei premier di Macedonia del Nord e Grecia, Zoran Zaev e Alexis Tsipras, ha permesso a Skopje di apprestarsi a diventare il 30mo paese membro della Nato. Il riferimento di Stoltenberg è stato in particolare allo storico accordo di Prespa che ha risolto la disputa sul nome. Stoltenberg ha evidenziato che la sua visita oggi coincide con la "prima visita a Skopje del Consiglio atlantico", rappresentato dagli ambasciatori dei 29 paesi alleati, in un "momento storico per la Macedonia del Nord e per l'intera Alleanza". (segue) (Mas)