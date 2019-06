Decreto Crescita: Brunetta (FI), approvato senza voti e senza risorse finanziarie

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive su Twitter "decreto Crescita, oggi approvato al Senato con la fiducia, si fa per dire, perché i voti sono stati 158, 3 in meno della maggioranza assoluta, 13 in meno della fiducia data al governo Conte. Truffa due volte, perché senza voti e perché senza risorse finanziarie (meno di 400 milioni di euro). In compenso, grazie al decreto Crescita", conclude il parlamentare, "si chiuderà l’acciaieria di Taranto. Questo è il regalo di questo governo di buoni a nulla, ma capaci di tutto”.(Rin)