Sicurezza: Viminale, in Comitato sicurezza Sicilia posta attenzione su ricerca Messina Denaro

- Il Viminale comunica che "nel Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato alla Campania sono state analizzate fra le altre cose la presenza camorristica all’interno degli ospedali (con interventi di conseguenza) e nella gestione dei rifiuti, le criticità nelle carceri di Poggioreale e Secondigliano, compreso l’uso illegale di telefonini dei carcerati. Per la Sicilia, nel Comitato nazionale presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, è stata posta l'attenzione sull’infiltrazione mafiosa nella gestione di pascoli e terreni agricoli, sulla ricerca del super latitante Messina Denaro, sulla penetrazione della criminalità mafiosa all’interno di numerose amministrazioni comunali, sulla chiusura del più grande centro immigrati d’Europa a Mineo e", conclude il Viminale, "su un piano straordinario di controllo del territorio a partire da luglio per la città di Catania". (Com)