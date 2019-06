Migranti: Pettarin (FI), muro confine con Slovenia sarebbe spaventoso ritorno al passato

- Il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, sul tema del confine fra Italia e Slovenia nel contesto del contenimento dei flussi migratori della cosiddetta rotta balcanica, afferma in una nota: "Abbiamo lavorato a lungo per costruire la pace lungo il confine tra Italia e Slovenia, solo l'idea di un nuovo muro rappresenta per chi vive queste terre un drammatico e spaventoso ritorno al passato". Il parlamentare azzurro poi ammette: "Capisco, e sotto il profilo politico posso anche condividere, la provocazione del ministro Salvini quando parla di alzare un muro tra Italia e Slovenia, ma la provocazione deve restare tale. Mi auguro che Salvini raggiunga il suo obiettivo e faccia capire a tutta Europa che il percorso dei Balcani è un problema che va affrontato da tutti i paesi membri e non solo da chi rappresenta una porta di ingresso. Siamo europei: dimostriamolo finalmente". (Com)