Iran-Usa: Zarif avverte Trump, “guerra breve è un’illusione”

- Una “guerra breve” contro l’Iran è “un’illusione”. E’ questo l’avvertimento agli Stati Uniti lanciato dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, che in un messaggio su Twitter ha definito “sbagliate” le idee del presidente Usa Donald Trump secondo con cui quello con l’Iran sarà un conflitto di breve durata. "Le sanzioni non sono un'alternativa alla guerra, sono una guerra", ha dichiarato Zarif, secondo cui "chi inizia una guerra non è colui che la conclude" e che non è possibile “negoziare e minacciare” allo stesso tempo. La lunga crisi tra Stati Uniti e Iran si è acuita lo scorso 20 giugno con l’abbattimento da parte di Teheran di un drone statunitense nelle acque del Golfo Persico. Nei giorni successivi lo stesso presidente Trump ha riferito di aver annullato all’ultimo minuto l’ordine di un attacco con cui Washington avrebbe voluto rispondere all’abbattimento del drone. In questo clima sempre più teso, ieri Trump ha sottolineato che una guerra tra Stati Uniti e Iran sarebbe molto breve e potenzialmente devastante. "Siamo in una posizione molto forte, e non durerebbe molto a lungo…E non parlo di truppe di terra", ha dichiarato Trump.(Res)