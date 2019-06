Internazionalizzazione: siglato a Napoli protocollo di cooperazione Italia-Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi a Napoli, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia, presso la Sala della giunta regionale della Campania, un protocollo d'intesa tra la Confederazione italiana per lo sviluppo economico (Cise), l'Interporto campano di Nola e la Samcrete Engineers & Contractors, azienda egiziana che si occupa di costruzione e gestione delle aree retroportuali e delle Zes egiziane, designata inoltre come azienda leader per l'ampliamento dell'area retroportuale del porto di Alessandria d'Egitto e il raddoppio dell'area del Canale di Suez. L'accordo è finalizzato allo "sviluppo di nuove relazioni economiche e allo scambio di opportunità ed iniziative" tra il sistema produttivo egiziano e l'interporto campano di Nola. Il protocollo d'intesa avrà durata di 5 anni. In particolare, "le attività si svolgeranno sulla base di protocolli aggiuntivi che impegneranno le parti per l'interscambio sia del know-how sia delle diverse esperienze produttive anche ai fini dell'eventuale costituzione di un advisory group". "Il lavoro svolto dalla Confederazione italiana per lo sviluppo economico per migliorare il nostro territorio, non solo è apprezzabile, ma è importante – ha dichiarato l'assessore Antonio Marchiello – soprattutto perché accompagna la penetrazione di imprese italiane nei mercati del bacino del Mediterraneo. L'iniziativa di oggi è la prima che si svolge a valle della sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e la Confederazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle attività industriali e produttive del territorio campano". (segue) (Ren)