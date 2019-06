Bangladesh–Canada: Ottowa intende espandere i suoi rapporti commerciali con Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada intende espandere la sua relazione commerciale con il Bangladesh. Lo ha detto oggi l'alto commissario canadese a Dacca Benoit Prefontaine. "Abbiamo scelto un commissario per il Commercio per esplorare tutte le opportunità", ha reso noto in un incontro con la stampa oggi all'Istituto del Bangladesh per gli Studi internazionali e strategici Prefontaine. Quest'interesse è giustificato dalla crescita economica del Bangladesh; tuttavia, le infrastrutture e la governance rimangono questioni che causano preoccupazione, ha detto l'alto commissario. Secondo Prefontaine, il commercio bilaterale tra i due paesi ammonta a più di 2.36 miliardi di dollari, mentre era solo 600 milioni nel 2004. I prodotti che vengono esportati in maggiori quantità dal Bangladesh al Canada sono indumenti finiti. Il valore di queste esportazioni è di quasi un miliardo e mezzo all'anno. L'alto commissario canadese ha menzionato il fatto che il Canada intende esportare tecnologia aerospaziale ed elicotteri in Bangladesh. (Fim)