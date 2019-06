Argentina: Fmi incontra candidati opposizione, focus su rispetto accordo di credito (2)

- "Quando parlerò con l'Fmi saprò meglio quello che vogliono. Il mio obiettivo è pagare, l'Argentina è in default e voglio sollevarla da questa situazione, ma non mantenendo la recessione di Macri", aveva dichiarato ieri Fernandez in vista della riunione di oggi con i rappresentanti dell'Fmi. Secondo il candidato della coalizione "Frente de Todos", il Fondo monetario ha commesso "un errore madornale prestando denaro a un governo che lo ha usato per pagare debiti e far fuoriuscire capitali". "Il Fondo monetario è già a conoscenza del fatto che l'Argentina non è in condizioni di pagare il credito e che sarà necessaria una rinegoziazione", ha dichiarato da parte sua Roberto Lavagna. "Quanto più veloce sarà la ripresa dell'economia tanto più minori saranno i termini della rinegoziazione", ha aggiunto. (segue) (Abu)