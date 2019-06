Tunisia: il malore di Essebsi stravolge gli scenari politici nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grave malore che questa mattina ha colpito il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, 92 anni, rischia di modificare radicalmente gli scenari politici di un paese che già si avvicinava ai prossimi cruciali appuntamenti elettorali (le legislative del 6 ottobre e le presidenziali del 17 novembre) in un clima di tensione e confusione. La presidenza si è affrettata a negare le voci sulla morte del capo dello Stato, che sarebbe in condizioni “gravi ma stabili”. Lo stesso ha fatto il premier Youssef Chahed, che ha scritto su Facebook di aver fatto visita a Essebsi all’ospedale militare di Tunisi e ha assicurato che il presidente della Repubblica sta ricevendo “tutte le cure necessarie”. Le autorità hanno tutto l’interesse a rassicurare la popolazione in una giornata in cui la Tunisia è tornata sotto l’attacco del terrorismo. Nelle prime ore dell’alba un attacco ha colpito la città di Gafsa, cuore dell’industria dei fosfati nel sud del paese. Successivamente, un duplice attentato kamikaze ha scosso il centro di Tunisi, provocando la morte di almeno un agente di polizia. (segue) (Tut)