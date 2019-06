Tunisia: il malore di Essebsi stravolge gli scenari politici nazionali (2)

- Gli osservatori, tuttavia, s’interrogano già sugli scenari del prossimo futuro, sui quali inevitabilmente inciderà l’andamento del quadro clinico del presidente della Repubblica, classe 1926. La Costituzione, all’articolo 83, prevede che “in caso d’impedimento temporaneo” all’esercizio delle sue funzioni, il capo dello Stato possa delegare i propri poteri al capo del governo per un periodo non eccedente i trenta giorni, rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui il presidente della Repubblica fosse in condizioni che gli renderebbero impossibile delegare i propri poteri, caso regolato dal successivo articolo 84, sarebbero invece chiamati a riunirsi i giudici della Corte costituzionale. Questi ultimi, accertata la “vacanza provvisoria” della carica di capo dello Stato, affiderebbe egualmente al premier i poteri presidenziali per un massimo di 60 giorni. In entrambi i casi, a Youssef Chahed andrebbero prerogative eccezionali per un periodo di massimo due mesi. (segue) (Tut)