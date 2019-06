Tunisia: il malore di Essebsi stravolge gli scenari politici nazionali (3)

- Se tale periodo dovesse eccedere i 60 giorni o se l’assenza del capo dello Stato dovesse diventare nel frattempo “definitiva” (in caso di dimissioni scritte, di morte o di incapacità permanente all’esercizio delle funzioni), la Corte costituzionale dovrebbe riunirsi e investire ad interim delle funzioni di capo dello Stato il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), nella fattispecie Mohamed Ennaceur. Quest’ultimo eserciterebbe le funzioni di presidente della Repubblica per un periodo che va da 45 a 90 giorni. Stando all’articolo 86, il presidente della Repubblica ad interim non può assumere alcuna iniziativa di revisione della Costituzione, convocare un referendum o sciogliere il parlamento, né ha poteri di censura nei confronti del governo: dovrà procedere all’elezione di un nuovo presidente per un mandato quinquennale. (segue) (Tut)