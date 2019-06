Tunisia: il malore di Essebsi stravolge gli scenari politici nazionali (4)

- Se dunque l’indisposizione del presidente della Repubblica all’esercizio delle funzioni dovesse diventare definitiva nei prossimi tempi, è possibile che le autorità debbano anticipare le elezioni presidenziali in programma il 17 novembre. Tale ipotesi cambierebbe radicalmente lo scenario della corsa a Palazzo di Cartagine. In primis perché rischia di saltare l’impianto della nuova legge elettorale votata la scorsa settimana dal parlamento. Il testo, che ha già provocato aspre polemiche, dovrebbe essere ancora approvato dal presidente della Repubblica, ma già diversi deputati hanno annunciato ricorso alla Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, secondo gli osservatori, sono scritte ad hoc per escludere dalla corsa quello che, in questo momento, è considerato il grande favorito per la presidenza, il magnate Nabil Karoui, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma Tv” e neo-presidente del partito Qalb Tounes (Cuore della Tunisia). Se gli emendamenti dovessero restare lettera morta, Karoui rientrerebbe ampiamente in gioco. (Tut)