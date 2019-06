Polonia: ministro Esteri Czaputowicz al Brussels Forum

- Investire di più nella difesa nell'ambito dell'Unione europea è essenziale, ma non si possono trascurare le relazioni transatlantiche, né procedere in autonomia rispetto a Nato e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, intervenuto oggi al Brussels Forum, uno degli appuntamenti annuali più importanti nei quali discutere di relazioni internazionali. La conferenza, organizzata dal German Marshall Fund, raccoglie ospiti da tutto il mondo e l'edizione di quest'anno è intitolata "A World Disrupted". Czaputowicz partecipa alla sessione principale dell'evento, dal titolo "Una nuova era nella competizione geopolitica", alla quale prendono parte, tra gli altri, anche l'alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak. (Vap)