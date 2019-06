Lombardia: incontro tra Rizzi e vice ministro affari esteri Costa Rica per rafforzare dialogo

- Il sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, ha incontrato il vice ministro degli Affari esteri del Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo. La rappresentante dello stato dell'America Centrale ha scelto Milano e la Lombardia come tappa di una missione istituzionale, volta a far conoscere le migliori esperienze del proprio Paese, in particolare nel campo della sostenibilità ambientale, della cultura e dell'innovazione scientifica. Nel corso della giornata sono state prospettate importanti opportunità per dialoghi e collaborazioni future. Al colloquio istituzionale hanno partecipato anche i membri dell'ufficio politico e i tecnici dell'assessorato regionale all'Ambiente e Clima e i rappresentanti dell'Ambasciata e del Consolato del Costa Rica. Esperta di temi ambientali e di parità di genere, il vice ministro Aguilar Revelo ha voluto approfondire temi legati a punte di eccellenza e opportunità di collaborazione nel settore della gestione dei residui e dell'incontro tra le rispettive comunità di business. Il sottosegretario Rizzi ha confermato la piena disponibilità regionale nel favorire la condivisione di esperienze di successo ed expertise tra i territori del Costa Rica e della Lombardia. "Abbiamo individuato insieme - ha detto - numerosi punti di contatto in cui Lombardia e Costa Rica possono reciprocamente trarre vantaggio dai rispettivi punti di forza". Regione Lombardia ha presentato al vice ministro i piani strategici e le realizzazioni che ha promosso per il clima, l'efficienza energetica, l'uso delle fonti rinnovabili e l'innovazione industriale, in ottica di economia circolare. Al termine della visita, Rizzi ha spiegato: "Oltre ai temi della gestione dei residui, dell'efficientamento energetico e della capacità delle grandi e piccole-medie imprese lombarde di offrire innovazione per il recupero e la valorizzazione, abbiamo identificato un comune interesse anche per lo scambio di esperienze nel campo della biodiversità e della protezione delle aree boschive". La Lombardia e il Costa Rica hanno condiviso di lavorare alla stesura di un 'Protocollo di collaborazione' e di avviare un percorso di dialogo rafforzato che vedRà, quale prossima importante tappa, un 'Business summit' che il Costa Rica auspica sia ospitato il prossimo anno, proprio in Regione Lombardia. (com)