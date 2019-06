Migranti: Fratoianni (Si), a bordo di Sea Watch per testimoniare e aiutare, devono sbarcare

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, in una diretta Facebook a bordo della SeaWatch3, bloccata di fronte al porto di Lampedusa, ha affermato: "Siamo saliti su questa nave che sta vivendo un'odissea francamente indegna e assurda, frutto di una propaganda cattiva che si scarica sui piu' deboli. Siamo qui - ha proseguito - per testimoniare quello che accade e cercare di aiutare queste persone. A Lampedusa sono arrivate altre 100 persone con barchini di fortuna, le uniche che non possono sbarcare sono queste. Ed è inaccettabile. In questo paese ormai la solidarietà è diventata un reato. Io, con altri, provo a fare il mio dovere - conconde Fratoianni - non girarmi dall'altra parte". (Rin)