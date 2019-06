Ex Ilva: Mulè (FI), una delle più brutte figure del M5s

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, dichiara in una nota che "su Ilva abbiamo assistito ad una delle più brutte figure fatte dal M5s. Il problema strutturale è che l'Italia non ha regole certe, si fonda in pratica sull'incertezza: di conseguenza scappano gli investitori e falliscono le imprese. Il problema politico è che il governo non deve fare l'industria, ma dare regole per la politica industriale, si deve occupare piuttosto dei tavoli sulle crisi aziendali aperti al Mise, della diminuzione degli investimenti in Italia, di un anno che doveva essere bellissimo e invece sconta lo 0,3 per cento di tasse in più. Questo governo", conclude il parlamentare, "deve avere l'umiltà di dire 'ho sbagliato' e rivedere interamente le politiche adottate finora perché stiamo andando verso la decrescita infelice".(Com)