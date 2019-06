Tunisia: chi è Beji Caid Essebsi, il presidente di origini sarde ricoverato in gravi condizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2014 è anche l’anno dell’elezione di Essebsi a presidente: il 22 dicembre vince il ballottaggio con lo stesso Marzouki ricevendo il 55,68 per cento dei voti. Il giorno dopo, dedica la vittoria “ai martiri della Tunisia”. A 88 anni, promette di essere “il presidente di tutte le donne e gli uomini tunisini, senza esclusione”. La sua ultima battaglia è quella per la parità di genere nei diritti ereditari. Proprio ieri Nidaa Tounes (o, meglio, il gruppo dirigente noto come “clan di Hammamet” e guidato dal figlio del presidente, Hafedh Caid Essebsi) aveva ufficialmente chiesto al capo dello Stato di candidarsi per un secondo mandato in occasione delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 17 novembre. Beji Caid Essebsi, i cui rapporti con l’attuale premier Youssef Chahed e con il movimento Ennahda erano andati fortemente peggiorando negli ultimi tempi, finora non aveva chiuso la porta all’ipotesi di un nuovo incarico. (Tut)