Milano: cantieri estivi in 72 scuole per investimento da 167 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estate di lavori in 72 scuole milanesi: sono 73 i cantieri e 167 i milioni complessivamente investiti nel piano di edilizia scolastica del Comune di Milano, presentato oggi in commissione consiliare dall'assessore a Educazione e Istruzione, Laura Galimberti. "Un impegno veramente significativo per le nostre scuole, che cerca di concentrarsi d'estate e che per una parte rilevante - circa metà delle risorse - riguarda edifici nuovi o completamente ristrutturati", ha spiegato Galimberti. "Credo - ha aggiunto l'assessore - che sia un passo importantissimo per cominciare ad affrontare le criticità della manutenzione del patrimonio scolastico, che a Milano conta quasi 500 edifici scolastici". "Nonostante le fatiche sul codice degli appalti e le grandi criticità che emergono dappertutto e che ci portano a privilegiare l'emergenza sulla manutenzione, adesso ripartiamo con il passo giusto", ha concluso Galimberti. Tra gli interventi più attesi quelli sulla secondaria di primo grado in via Adriano 60: quest'estate i lavori riguardano la demolizione dell'edificio esistente e la bonifica del terreno in cui sorgerà la nuova scuola, che verrà costruita a partire dal 2020. Tre gli istituti già ultimati (Hermada, Ex Convitto Trotter, Nido Stratos), tre prossimi alla consegna (Puglie, Merezzate e Pisa), mentre i lavori sono in corso nelle scuole Viscontini, Magreglio, Brocchi e Strozzi.(Rem)