Anas: lavori programmati su strade statali a Monza Brianza, Varese, Milano e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che per consentire l’esecuzione dei lavori di posa della segnaletica orizzontale lungo la carreggiata in direzione Lecco della statale 36 “Lago di Como e dello Spluga”, da questa notte e fino al 2 luglio sarà in vigore il restringimento della sede stradale in tratti saltuari tra Carate Brianza e Veduggio con Colzano, in provincia di Monza e Brianza. La limitazione sarà attiva nel solo orario notturno 22 – 06, escluse le notti fra sabato e domenica e fra domenica e lunedì. Inoltre, da lunedì 1 luglio sarà avviato l’intervento di ripristino della pavimentazione di Via Giusti, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese, lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”. Per l’esecuzione dei lavori, che saranno effettuati nella sola fascia oraria notturna 21 – 05, sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari. La limitazione sarà in vigore sino all’ultimazione dei lavori, prevista entro il 19 luglio. I lavori di rifacimento della pavimentazione interesseranno anche la statale 9 “Via Emilia”. Da martedì 2 luglio e fino al 12 luglio sarà infatti attivo il senso unico alternato tra Melegnano e San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Anche in questo caso i lavori saranno effettuati in orario notturno, dalle 21 alle 06 del giorno successivo, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Infine, per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti in galleria, la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” sarà chiusa in entrambe le direzioni fra lo svincolo di Nadro e lo svincolo di Berzo Demo, nell’ambito dei territori comunali di Ceto, Capo di Ponte, Cedegolo e Berzo Demo, in provincia di Brescia, dalle 21 del 2 luglio alle 05 del 3 luglio. La limitazione consentirà ai tecnici di intervenire sulle installazione delle gallerie ‘Capo di Ponte’ e ‘Sellero’. Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica provvisoria apposta in loco. (com)