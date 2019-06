Sport: Butti (Fd'I), bene approvazione odg su sicurezza stadi e contrasto pirateria

- Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia, afferma in una nota che "siamo molto soddisfatti dall'accoglimento di due ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia al disegno di legge Sport e che impegnano il governo a fornire maggiore sicurezza all'interno degli impianti sportivi e a contrastare la pirateria e le scommesse clandestine attraverso un più efficace e trasparente utilizzo delle riprese audiovisive, la cui produzione non potrà che essere centralizzata e affidata alla Lega di Serie A e alle altre Leghe del calcio e del basket per le rispettive competizioni. Il secondo ordine del giorno - prosegue l'esponente di Fd'I - impegna il governo ad aumentare la quota di mutualità professionistica a favore delle categorie inferiori del calcio e del basket professionistico per compensare la cannibalizzazione della serie A dal punto di vista televisivo. Nel contempo tuttavia", conclude Butti, "l'ordine del giorno impegna l'esecutivo ad aprire un tavolo di discussione per restituire le sponsorizzazioni sportive al mondo dello sport, escluse oggi dal decreto Dignità a dispetto di quel che accade nel resto dell'Unione europea".(Com)