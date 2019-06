Aeroporti: Bonaccorsi, orgogliosa per Fiumicino riconfermato miglior scalo d'Europa

- "Sono molto orgogliosa per la riconferma dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino come miglior scalo d'Europa e per questo rivolgo le migliori congratulazioni alla gestione di Aeroporti di Roma. Il traguardo raggiunto per la seconda volta consecutiva non può che far bene all'immagine del nostro Paese e in particolare al sistema turistico della nostra regione". Lo dichiara in una nota l'assessore al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi. "La qualità dell'accoglienza, la sostenibilità dei servizi sono parametri fondamentali per lo sviluppo di un nuovo modello di turismo e per questo il risultato raggiunto dalla strategia di Adr è per noi uno stimolo importante a fare sempre meglio nel processo avviato per la promozione turistica della destinazione Lazio", conclude.(Com)