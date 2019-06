Armenia-Georgia: vicepremier, commissione intergovernativa base per maggiore cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei lavori della commissione intergovernativa per la cooperazione economica e commerciale bilaterale tra Armenia e Georgia costituisce una base solida per il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel prossimo futuro. Lo hanno dichiarato oggi il vicepremier dei due paesi, Tigran Avinyan e Maya Tskitishvili, durante l’apertura della decima sessione della commissione. “La ripresa dei lavori è un’ulteriore dimostrazione di quanto i nostri governi si stiano impegnando per promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale”, ha detto Avinyan, sottolineando quanto il mantenimento di buoni rapporti con la Georgia sia importante per l’esecutivo di Erevan. In aggiunta, il vicepremier armeno ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione in ambito umanitario, tecnologico, agricolo, turistico, culturale, sanitario ed energetico. Le dichiarazioni di Avinyan sono state riprese in parte anche dall’omologa georgiana, che ha sottolineato il grande potenziale che i due paesi caucasici potrebbero sfruttare sul piano internazionale ed elogiato la crescita che ha recentemente interessato gli investimenti reciproci e l’interscambio commerciale. (Res)