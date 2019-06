Mibac: Bonisoli, ok a decreto Lirica in Cdm, è primo step per rilancio settore

- Norme più stringenti per l’applicazione dei contratti a tempo determinato per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, l’introduzione di un termine massimo (48 mesi, anche non continuativi) e maggiori tutele ai lavoratori dello spettacolo. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Lirica, approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. "Il provvedimento", si legge in una nota del ministero per i Beni e le Attività culturali, "intende porre un argine ad abusi e discriminazioni adeguando il sistema legislativo nazionale sul ricorso al lavoro a tempo determinato negli enti lirici alle norme di diritto interno ed europeo vigenti, e ad assicurare il rilancio delle Fondazioni in termini di programmazione e di sviluppo, assicurandone la prosecuzione delle attività istituzionali ed il conseguente accrescimento dei settori economici connessi. Il decreto legge, tra le altre cose", continua la nota, "contiene poi norme a sostegno del settore del cinema e dell’audiovisivo e stanzia oltre 30 milioni di euro per il del ministero per i Beni e le attività culturali, sbloccando 15 milioni di euro per il finanziamento delle attività del Mibac - previsti nella legge di Stabilità 2019 - e destinando 19,4 milioni di euro per attività di recupero e restauro del patrimonio culturale". (segue) (Com)