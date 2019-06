Mibac: Bonisoli, ok a decreto Lirica in Cdm, è primo step per rilancio settore (2)

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, afferma che "questo decreto va inserito in un quadro di insieme più complesso, al quale stiamo lavorando, di rilancio delle Fondazioni lirico sinfoniche. Si tratta di un primo e fondamentale step per il rilancio del settore in Italia. E le norme in materia di personale infatti vanno proprio in questa direzione. Mirano ad assicurare diritti e tutele, ponendo un freno al ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, che per decenni sono stati applicati ai lavoratori dello spettacolo in deroga rispetto alle norme vigenti. Pur salvaguardando le specificità tipiche del settore", prosegue l'esponente dell'esecutivo, "abbiamo posto un argine ad abusi e discriminazioni prevedendo un tetto massimo di 48 mesi per il ricorso ai contratti a tempo determinato, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si prestava a creare discriminazioni e una mole di contenziosi. Con una deroga al decreto Dignità", conclude Bonisoli, "abbiamo ancorato il diritto interno alle disposizioni del diritto comunitario. E’ un risultato importante, che si inserisce in un progetto di riforma più ampio". (Com)