Venezuela: ex presidente colombiano Uribe, sollevazione militare contro Maduro non sarebbe colpo di stato (3)

- Le dichiarazioni di Uribe arrivano dopo che il presidente Maduro ha accusato la Colombia di essere dietro il nuovo presunto tentativo di colpo di stato sventato dalle autorità di Caracas. “Abbiamo scoperto, smantellato e catturato una banda di terroristi che pianificava un colpo di stato contro la società e la democrazia venezuelana, sono stati catturati!", ha detto Maduro in un discorso trasmesso ieri sera (ora locale) alla televisione di stato. “Questo gruppo di militari e agenti in pensione finanziati dal governo colombiano e dagli Stati Uniti pianificava una mattanza. Parlavano di uccidere 60 militanti dei collettivi e di piazzare bombe per distruggere i servizi pubblici". Fortunatamente, ha aggiunto, “abbiamo una forza armata unita, coesa e leale che ha sconfitto questi fascisti e li ha catturati uno per uno”. Secondo un comunicato diffuso dal ministero della Comunicazione venezuelano sono sei le persone arrestate in relazione al presunto tentativo di golpe. (segue) (Brb)