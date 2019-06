Venezuela: ex presidente colombiano Uribe, sollevazione militare contro Maduro non sarebbe colpo di stato (4)

- Il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha sostenuto ieri che i servizi di intelligence hanno sventato un golpe contro il presidente Nicolas Maduro, previsto per il 23 e 24 giugno. Nel colpo di stato si sarebbe dovuto proclamare nuovo capo dello stato venezuelano l'ex generale Raul Baduel, attualmente in carcere. Secondo il ministro, che ha parlato in un lungo discorso trasmesso in televisione, il piano prevedeva la presa della base militare La Carlota, a Caracas, il bombardamento del palazzo di Miraflores, sede del governo, e l'assassinio di Maduro. (segue) (Brb)