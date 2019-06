Tunisia: riunione urgente del parlamento dopo attentati e malore presidente Essebsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale dell'Egitto), Mohamed Ennaceur, ha convocato oggi i capi dei blocchi parlamentari per una riunione urgente per discutere della situazione nel paese, dopo i tre attentati che oggi hanno scosso il paese, e sullo stato di salute del presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi. Lo riferiscono fonti dell'Arp. Nelle ultime ore si sono susseguite notizie contrastanti sulla sorte di Essebsi, dato per morto da alcune fonti locali. La notizia del decesso di Essebsi è stata al momento smentita dal consigliere della presidenza, Firas Kafarash. Scrivendo su Facebook, Kafarash ha definito le condizioni di salute del capo dello Stato "gravi" e "stabili", invitando a non ascoltare "le voci" sul presunto decesso del presidente. (Tut)