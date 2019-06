Energia: Enel Green Power sigla accordo con Mondelez International per fornitura di 12 anni

- Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America (Egpna), ha siglato un accordo di fornitura (Ppa) di 12 anni con la società multinazionale Mondelez International che acquisterà l’energia immessa in rete da una porzione di 65 megawatt di Roadrunner, l’impianto solare fotovoltaico di Egpna in Texas. Lo riferisce un comunicato stampa di Enel. Mondelez International è presente in circa 150 paesi nel mondo con brand famosi a livello globale e locale come Oreo, Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone. “L’accordo con Mondelez riafferma il ruolo di Enel Green Power come partner privilegiato per clienti corporate e dimostra come un’ampia gamma di player industriali si stia orientando verso la transizione energetica, cogliendo i vantaggi che offrono le rinnovabili in termini di sostenibilità oltre che di costi”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Grazie alla nostra esperienza internazionale e leadership tecnologica, siamo in grado di creare soluzioni personalizzate per le esigenze dei nostri clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e di business”, ha aggiunto. (segue) (Com)